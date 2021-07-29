Британцы оценили слова Байдена о «проблемах» Путина

Путин сидит на ядерном оружии и нефти, в то время как США сидят на долге в размере 30 триллионов долларов, — написал один из них.

Другие поддержали его, а кто-то даже перешёл на личности: «Проблема Америки в том, что в Овальном кабинете сидит идиот. У России хотя бы нет такой проблемы», «Девальвированный доллар скоро будет стоить около десяти центов, а он ругает Путина», «Проснись, Байден, США — не тот крупный производитель стали, автомобилей и электроники, которыми они были раньше, и не Великобритания», «Боже, я скучаю по Трампу».