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Большая чистка в рядах силовиков: Зеленский сменил главу Генштаба

Вероника Полынина
33 минуты назад

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Генштаба страны. Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства.

Зеленский сменил главу Генштаба
Фото: ReutersReuters

«Президент Владимир Зеленский принял решение о смене начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ и командующего Операцией объединенных сил. Соответственно, с должностей освобождены Сергей Корнийчук, Евгений Мойсюк и Владимир Кравченко», - говорится в сообщении президентского офиса.

Согласно указу, новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины назначен Сергей Шаптала. Командующим Операцией объединенных сил стал Александр Павлюк.

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Сергей Шаптала родился в 1973 году в Черкасской области. Имеет звание генерал-майора Вооруженных сил Украины. Занимал пост начальника штаба — первого заместителя командующего войсками оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ. В 2014-2017 годах командовал 128-й Мукачевской горно-пехотной бригадой. В 2015 году получил звание Героя Украины.

27 июля Владимир Зеленский сменил главнокомандующего Вооруженных сил Украины. На эту должность вместо Руслана Хомчака был назначен генерал-майор, командующий войсками оперативного командования «Север» Валерий Залужный.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров объяснил увольнение Хомчака отсутствием «синергии» между Минобороны и Вооруженными силами Украины.

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