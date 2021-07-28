Зеленский сменил главу Генштаба

«Президент Владимир Зеленский принял решение о смене начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ и командующего Операцией объединенных сил. Соответственно, с должностей освобождены Сергей Корнийчук , Евгений Мойсюк и Владимир Кравченко », - говорится в сообщении президентского офиса.

Сергей Шаптала родился в 1973 году в Черкасской области. Имеет звание генерал-майора Вооруженных сил Украины. Занимал пост начальника штаба — первого заместителя командующего войсками оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ. В 2014-2017 годах командовал 128-й Мукачевской горно-пехотной бригадой. В 2015 году получил звание Героя Украины.