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В ООН назвали Мьянму рассадником COVID-19

ИА Regnum
31 минуту назад

В мощного распространителя коронавируса на планете превращается Мьянма, пишет 28 июля The Guardian.

В ООН назвали Мьянму рассадником COVID-19
Фото: ИА RegnumИА Regnum

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Как заявил спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс, Мьянма не контролирует ни распространение COVID-19, ни смертность от него. И это при том, что соседями республики являются такие густонаселённые страны как Бангладеш, Индия и Китай.

Представитель ООН заявил, что в Мьянме должны быть прекращены все боевые действия, со своей стороны члены СБ ООН должны подтвердить принятую в феврале резолюцию.

Напомним, вопросам здравоохранения в Мьянме, включая вакцинацию, не уделяется должного внимания из-за политической нестабильности после февральского военного переворота.

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