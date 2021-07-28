В ООН назвали Мьянму рассадником COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

Как заявил спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс, Мьянма не контролирует ни распространение COVID-19, ни смертность от него. И это при том, что соседями республики являются такие густонаселённые страны как Бангладеш, Индия и Китай.