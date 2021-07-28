"Прощай, амиго": умер бас-гитарист группы ZZ Top

Бас-гитарист легендарной группы ZZ Top Дасти Хилл скончался в возрасте 72 лет, сообщило издание Variety со ссылкой на представителя коллектива.

Фото: variety.com/ variety.com/

Причина смерти музыканта не называется.

Вокалист и гитарист группы Билли Гиббонс и ударник Фрэнк Бирд выступили с заявлением по поводу смерти коллеги.

«Мы опечалены сегодняшней новостью о том, что наш друг Дасти Хилл скончался во сне у себя дома в Хьюстоне, штат Техас. Нам, наряду с легионами поклонников ZZ Top по всему миру, будет не хватать твоего стойкого присутствия, добродушия и непоколебимой приверженности коллективу», - сказал Билли Гиббонс.

«Я буду очень скучать по тебе, амиго», - заявил Фрэнк Бирд.

Ранее в июле Гиббонс и Бирд отыграли свои первые выступления без Хилла более чем за 50 лет. Тогда они сообщили, что басист был вынужден обратиться за медицинской помощью из-за проблем с бедром. Его заменил давний гитарный техник группы Элвуд Фрэнсис.