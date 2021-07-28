"Прощай, амиго": умер бас-гитарист группы ZZ Top

Бас-гитарист легендарной группы ZZ Top Дасти Хилл скончался в возрасте 72 лет, сообщило издание Variety со ссылкой на представителя коллектива.
Причина смерти музыканта не называется.
Вокалист и гитарист группы Билли Гиббонс и ударник Фрэнк Бирд выступили с заявлением по поводу смерти коллеги.
«Мы опечалены сегодняшней новостью о том, что наш друг Дасти Хилл скончался во сне у себя дома в Хьюстоне, штат Техас. Нам, наряду с легионами поклонников ZZ Top по всему миру, будет не хватать твоего стойкого присутствия, добродушия и непоколебимой приверженности коллективу», - сказал Билли Гиббонс.
«Я буду очень скучать по тебе, амиго», - заявил Фрэнк Бирд.
Ранее в июле Гиббонс и Бирд отыграли свои первые выступления без Хилла более чем за 50 лет. Тогда они сообщили, что басист был вынужден обратиться за медицинской помощью из-за проблем с бедром. Его заменил давний гитарный техник группы Элвуд Фрэнсис.
Дасти Хилл родился в Далласе в 1949 году, в детстве играл на виолончели, а затем увлекся электрическим басом. Вместе с братом Рокки и будущим участником ZZ Top Фрэнком Бирдом Хилл играл в местных группах. В 1968 году Хилл и Бирд переехали в Хьюстон, где объединились с Гиббонсом в ZZ Top. В 2004 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.