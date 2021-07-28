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В Турции захотели наладить добычу газа в Черном море

Lenta.ruиещё 1
38 минут назад

Власти Турции захотели наладить полноценную добычу газа в Черном море к 2023 году. Об этом сообщил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии сжигания первого газа, добытого из тестовой скважины Türkali-2 на месторождении «Сакарья». Его слова приводит телеканал NTV.

В Турции захотели наладить добычу газа в Черном море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент Турции отметил, что технические возможности в сфере бурения позволили стране прекратить внешнюю зависимость от импортного топлива. Он подчеркнул, что за последний год в общей сложности было открыто пять буровых скважин. Помимо строительства систем добычи на шельфе, ведется работа по созданию наземных газоперерабатывающих заводов и инфраструктуры для транспортировки газа. Ожидается, что первая фаза разработки черноморского газового месторождения начнется в 2023 году.

«Турецкий поток»: дело к концу

О том, что страна нашла в Черном море залежи газа, Эрдоган объявил в 2020 году. Объем запасов превышает 400 миллиардов кубометров. В 2019 году главным поставщиком газа в Турцию была Россия — на ее долю пришлось 33,6 процента. На втором месте оказался Азербайджан (21,2 процента).

В мире,Реджеп Эрдоган,Турция,
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