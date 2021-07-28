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Определена страна-суперраспространитель коронавируса

Lenta.ru
43 минуты назад

Мьянма превращается в государство-суперраспространитель коронавируса. Об этом предупредил специальный докладчик ООН по стране Том Эндрюс, пишет The Guardian.

Определена страна-суперраспространитель COVID
Фото: ReutersReuters

Эпидемическая ситуация в стране, вкупе с политическим и экономическим кризисом, может привести к тому, что вспышки COVID-19 будут возникать по всему региону. Эндрюс утверждает, что после февральского госпереворота программа вакцинации в Мьянме застопорилась, тестирование населения не проводится, а больницы практически не работают из-за забастовки врачей.

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Положение осложняется тем, что Мьянма граничит со странами, где проживает примерно треть населения Земли. «Вирус не считается с национальностью, границами, идеологиями, политическими партиями. Он убийца, не обращающий внимание на какие-либо различия», — резюмировал спецдокладчик.

1 февраля в Мьянме произошел государственный переворот. Военные не согласились с итогами осенних выборов, на которых правящая партия «Национальная лига за демократию» (НЛД) одержала решительную победу. Военные объявили о роспуске правительства и задержали президента Мьянмы Вин Мьина и лидера партии Аун Сан Су Чжи, занимавшую пост государственного советника и главы МИД. Через некоторое время в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства. Во время разгона протестующих полиция неоднократно открывала стрельбу боевыми патронами.

В мире,ООН,МИД,The Guardian,Мьянма,
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