Определена страна-суперраспространитель COVID

Мьянма превращается в государство-суперраспространитель коронавируса. Об этом предупредил специальный докладчик ООН по стране Том Эндрюс, пишет The Guardian.

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Эпидемическая ситуация в стране, вкупе с политическим и экономическим кризисом, может привести к тому, что вспышки COVID-19 будут возникать по всему региону. Эндрюс утверждает, что после февральского госпереворота программа вакцинации в Мьянме застопорилась, тестирование населения не проводится, а больницы практически не работают из-за забастовки врачей.

Положение осложняется тем, что Мьянма граничит со странами, где проживает примерно треть населения Земли. «Вирус не считается с национальностью, границами, идеологиями, политическими партиями. Он убийца, не обращающий внимание на какие-либо различия», — резюмировал спецдокладчик.