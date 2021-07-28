Пока вы не уснули: Китай приготовил "сюрприз" для рубля

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Видео дня

«Академик Черский» завершил работу по «Севпотоку — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» построен уже на 99%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«Трубоукладочное судно «Академик Черский» полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода «Северный поток — 2». Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%», — говорится в сообщении.

Зеленский опубликовал обещанный Путину ответ на его статью

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обещанный ответ президенту России Владимиру Путину на его статью о единстве русских и украинцев.

«Наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», — отметил Зеленский.

Байден предупредил о возможности войны из-за кибератак

Президент США Джо Байден заявил, что кибератаки могут спровоцировать начало «войны со стрельбой» — то есть, полноценный вооруженный конфликт.

Политик не пояснил, какие именно страны могут начать войну из-за хакерских атак.

Доллар по 75: китайский «сюрприз» для рубля

Хоть фондовые индексы России и оказались под давлением провала китайских индексов с конца прошлой недели, рублю это не навредило, заявил Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

Он указал и на настороженность, которая присутствует в отношении динамики рынков Китая, поскольку в последние годы устойчивая негативная динамика страны в итоге влечет за собой всеобщую тягу из акций в пользу защитных активов. Такая динамика является тревожным сценарием для рубля.

"Медведев ответил достойно": Песков о скандале на Олимпиаде в Токио

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скандальный случай на Олимпиаде в Токио, когда чилийский журналист задал провокационный вопрос российскому теннисисту Даниилу Медведеву.

«Это вопрос, сопоставимый с оскорблением. Медведев ответил достойно», - приводит слова Пескова «РБК-Спорт».

Кравчуку стало хуже

Состояние здоровья первого президента Украины, постоянного представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука ухудшилось. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что Кравчук по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и не может самостоятельно дышать.

Россияне передумали ехать на Черное море

Стало известно о массовом нежелании россиян отдыхать на курортах Краснодарского края из-за введенных коронавирусных ограничений. Об этом сообщила на своем сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Аналитическая служба организации изучила информацию о бронированиях по внутреннему туризму трех крупных российских туроператоров за период с июня по август 2019-го, 2020-го и 2021 годов и сделала ряд выводов.

В России предупредили об остановке производства сигарет

Крупнейшие производители сигарет в России British American Tabacco, JTI, Philip Morris и Imperial Tabacco могут остановить выпуск продукции в связи с нехваткой сырья после запрета Россельхознадзора на импорт табака из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави.

Об этом говорится в письме исполнительного директора совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуарда Воронцова от лица компаний в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.

Трагедия на Украине: в рухнувшем самолете находились граждане США

«ДСНС України»

На борту разбившегося легкомоторного спортивного самолета, который рухнул на дом в Ивано-Франковской области Украины, находились трое граждан США.

По словам источника, личности американцев пока устанавливаются.

Плохой расчет или протест: почему опустели полки в «Пятерочке»

Газета BUSINESS рассказала, что временно опустевшие полки некоторых «Пятерочек» могут быть связаны с «протестом» грузчиков.