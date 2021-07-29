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Жителям Нью-Йорка заплатят по $100 за прививку от COVID-19

Газета.Ruиещё 8
1 час назад

Власти Нью-Йорка с 30 июля будут платить по 100 долларов каждому, кто привьется первой дозой вакцины от коронавируса. Об этом сообщает телеканал «360». Деньги будут выдавать в городских прививочных центрах. Они расположены в зоопарке, больницах, церквях, баптистских и культурных центрах города.

Американцам заплатят за прививку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О новом предложении мэрия сообщила в официальном Twitter-аккаунте.

«Начиная с пятницы привейтесь первой дозой вакцины от COVID-19 в городском центре — и получите 100 долларов. Все просто», — говорится в сообщении.

В мире,Нью-Йорк,
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