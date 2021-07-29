Американцам заплатят за прививку

Власти Нью-Йорка с 30 июля будут платить по 100 долларов каждому, кто привьется первой дозой вакцины от коронавируса. Об этом сообщает телеканал «360». Деньги будут выдавать в городских прививочных центрах. Они расположены в зоопарке, больницах, церквях, баптистских и культурных центрах города.