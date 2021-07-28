Анталья в огне: пострадали 53 человека

Власти Турции рассматривают все версии возникновения лесных пожаров в провинции Анталья. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли в эфире телеканала NTV.
«Причина пожара выясняется, пока что рассматриваются все версии», - заявил Пакдемирли.
Министр рассказал, что в пожарах в районе населенного пункта Манагват уже пострадали 53 человека. Один из пострадавших – водитель пожарной машины, которая перевернулась во время тушения огня.
Эвакуированы четыре района города, повреждено несколько жилых домов.
В российском генконсульстве сообщили РИА «Новости», что все экскурсии в районах, прилегающих к зоне пожаров в Анталье, остановлены и аннулированы.
Напомним, охватившие Турцию лесные пожары 28 июля перекинулись на город Манагавт в 5 км от Сиде и 76 км от Анталии и начали быстро распространяться из-за сильного ветра. Огонь тушат два самолета, 15 вертолетов и более сотни пожарных машин. В ликвидации пожара принимают участие и направленные Россией самолеты-амфибии Бе-200. Ранее из-за жары огонь уничтожил около 100 га леса в районе Ичмелер курортного города Мармарис.