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В AstraZeneca сообщили о риске тромбоза после первой дозы вакцины

Lenta.ru
32 минуты назад

В фармацевтической компании-производителе препарата от коронавируса AstraZeneca сообщили о повышенном риске возникновения тромбоза после первичной вакцинации. Заявление об этом компания разместила на своем сайте.

В AstraZeneca сообщили о риске тромбоза после вакцины
Фото: ТАССТАСС

Речь идет от препарате Vaxzevria. Согласно исследованию, опубликованному в британском медицинском журнале The Lancet, восемь из миллиона вакцинированных человек сталкиваются с проблемой тромбообразования. Среди получивших вторую дозу вакцины, доля подверженных тромбоцитопении снижается до 2,3 человек, что не отличается от показателей у невакцинированных людей.

Компания получила сведения о побочном эффекте вакцины на основе материалов, собранных по всему миру. В исследовании учитывались данные, собранные до 30 апреля в течение 14 дней после инъекции первой или второй дозы.

Ранее в России одобрили совместные испытания вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca. Цель совместного клинического исследования заключается в изучении безопасности и иммуногенности комбинации препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции у взрослых.

19 июля в Испании отказались закупать препарат AstraZeneca. Причиной стали побочные эффекты вакцины. У привившихся пациентов появляются тромбы, что является серьезной угрозой жизни и здоровью. До этого Германия, Италия, Франция и Дания по той же причине отказались от препарата.

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