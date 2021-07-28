В AstraZeneca сообщили о риске тромбоза после вакцины

В фармацевтической компании-производителе препарата от коронавируса AstraZeneca сообщили о повышенном риске возникновения тромбоза после первичной вакцинации. Заявление об этом компания разместила на своем сайте.

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Речь идет от препарате Vaxzevria. Согласно исследованию, опубликованному в британском медицинском журнале The Lancet, восемь из миллиона вакцинированных человек сталкиваются с проблемой тромбообразования. Среди получивших вторую дозу вакцины, доля подверженных тромбоцитопении снижается до 2,3 человек, что не отличается от показателей у невакцинированных людей.

Компания получила сведения о побочном эффекте вакцины на основе материалов, собранных по всему миру. В исследовании учитывались данные, собранные до 30 апреля в течение 14 дней после инъекции первой или второй дозы.

Ранее в России одобрили совместные испытания вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca. Цель совместного клинического исследования заключается в изучении безопасности и иммуногенности комбинации препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции у взрослых.