В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Назван лучший город для студентов

Вероника Полынина
38 минут назад

Лондон занял первое место в рейтинге лучших городов мира для студентов, составленном компанией Quacquarelli Symonds, которая специализируется на анализе высших учебных заведений по всему миру.

Назван лучший город для студентов
Фото: РамблерРамблер

Британская столица признана лучшим городом мира для обучения за границей в 2022 году. Ранее Лондон уже становился лидером списка в 2018 и 2019 годах.

Россияне назвали лучший город для жизни на пенсии

Составители рейтинга отмечают, что в Лондоне расположены несколько ведущих университетов, в том числе UCL (Университетский колледж Лондона) , Имперский колледж Лондона и Королевский колледж Лондона. Город уже много лет является любимым местом студентов и имеет множество академических институтов мирового уровня, так что обучающимся есть из чего выбрать.

На втором месте рейтинга QS расположился Мюнхен, на третьей позиции – Сеул. В пятерку лучших студенческих городов также вошли Токио и Берлин. Российская столица разделила с Пекином 25-е место.

При составлении списка учитывалось наличие в городе университетов, включенных в рейтинг QS World University Rankings.

Также учитывалось общее количество студентов, обучающихся в городе, и созданная для них инфраструктура, безопасность проживания, доступность обучения и проживания и востребованность выпускников среди работодателей. Кроме того, были учтены оценки уже обучающихся студентов по восьми категориям: толерантность и инклюзивность, разнообразие, дружелюбие, легкость передвижения, доступность, ночная жизнь, возможности трудоустройства, искусство и культура, а также устойчивость.

В мире,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители