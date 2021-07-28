Назван лучший город для студентов

Лондон занял первое место в рейтинге лучших городов мира для студентов, составленном компанией Quacquarelli Symonds, которая специализируется на анализе высших учебных заведений по всему миру.

Фото: Рамблер Рамблер

Британская столица признана лучшим городом мира для обучения за границей в 2022 году. Ранее Лондон уже становился лидером списка в 2018 и 2019 годах.

Составители рейтинга отмечают, что в Лондоне расположены несколько ведущих университетов, в том числе UCL (Университетский колледж Лондона) , Имперский колледж Лондона и Королевский колледж Лондона. Город уже много лет является любимым местом студентов и имеет множество академических институтов мирового уровня, так что обучающимся есть из чего выбрать.

На втором месте рейтинга QS расположился Мюнхен, на третьей позиции – Сеул. В пятерку лучших студенческих городов также вошли Токио и Берлин. Российская столица разделила с Пекином 25-е место.

При составлении списка учитывалось наличие в городе университетов, включенных в рейтинг QS World University Rankings.