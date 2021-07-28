Украина ввела обязательную самоизоляцию для россиян и тех, кто въезжает в страну после недельного пребывания в России и Индии. Об этом сообщает «Страна.ua».

Решение об обязательной самоизоляции всех въезжающих в страну из России и Индии, кто не был вакцинирован от коронавируса, принял кабинет министров Украины.

«Если въезжающие провели последние семь дней до пересечения границы в этих странах, они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации на протяжении 14 дней без возможности досрочного ее прекращения», - пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он объяснил такие меры распространением штамма «дельта».

Ранее Украина отказались пускать привитых вакциной «Спутник V». Госпогранслужба Украины подчеркнула, что иностранцы, вакцинированные российским препаратом, не считаются привитыми, так как вакцина не включена в перечень Всемирной организации здравоохранения.

При этом президент Украины Владимир отмечал, что Киев не будет приобретать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». А премьер-министр Денис Шмыгаль подписал постановление о запрете регистрации в стране любых вакцин от коронавирусной инфекции, произведенных в России.