Немецкую дзюдоистку на Олимпиаде в Токио перед выходом на татами тренер сборной Германии Клаудиу Пуса взбодрил оплеухами, чем вызвал возмущение фанатов в Сети.

На разлетевшихся в Интернете кадрах запечатлено, как спортивный наставник схватил свою подопечную за плечи и встряхнул, а также отхлестал ее по щекам. Мартина Трайдос поспешила успокоить всех негодующих, на своей странице в Instagram дзюдоистка заявила, что это был обычный ритуал перед поединком.