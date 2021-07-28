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Ободряющие оплеухи немецкой дзюдоистке на Олимпиаде запечатлели на видео

Алевтина Жаркова
22 минуты назад

Немецкую дзюдоистку на Олимпиаде в Токио перед выходом на татами тренер сборной Германии Клаудиу Пуса взбодрил оплеухами, чем вызвал возмущение фанатов в Сети.

На разлетевшихся в Интернете кадрах запечатлено, как спортивный наставник схватил свою подопечную за плечи и встряхнул, а также отхлестал ее по щекам. Мартина Трайдос поспешила успокоить всех негодующих, на своей странице в Instagram дзюдоистка заявила, что это был обычный ритуал перед поединком.

Бой с представительницей Венгрии Софи Езбаш Мартина Трайдос проиграла и выбыла из турнира.

В мире,Видео,Германия,
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