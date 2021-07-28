Зеленский опубликовал обещанный Путину ответ на его статью

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обещанный ответ президенту России Владимиру Путину на его статью о единстве русских и украинцев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале украинского лидера.

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28 июля там было опубликовано видеопоздравление Зеленского с Днем крещения Руси. В нем он назвал Киевскую Русь «матерью» украинской истории, а 24 области Украины и Крым — ее «родными детьми» и «наследниками». По его мнению, такая позиция не нуждается в каком-либо подтверждении.

«Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что России не стоит претендовать на преемственность в отношении Киевской Руси.

«Двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров», — заявил глава государства.

Ранее Зеленский похвалил статью, опубликованную Путиным, и пообещал вскоре ответить на нее. Он также добавил, что хотел бы обсудить отдельные ее положения при личной встрече.