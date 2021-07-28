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Зеленский опубликовал обещанный ответ Путину о единстве русских и украинцев

Lenta.ruиещё 6
33 минуты назад

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обещанный ответ президенту России Владимиру Путину на его статью о единстве русских и украинцев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале украинского лидера.

Зеленский опубликовал обещанный Путину ответ на его статью
Фото: ReutersReuters

28 июля там было опубликовано видеопоздравление Зеленского с Днем крещения Руси. В нем он назвал Киевскую Русь «матерью» украинской истории, а 24 области Украины и Крым — ее «родными детьми» и «наследниками». По его мнению, такая позиция не нуждается в каком-либо подтверждении.

«Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что России не стоит претендовать на преемственность в отношении Киевской Руси.

«Двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров», — заявил глава государства.

Путин рассказал, почему решил написать статью об Украине

Ранее Зеленский похвалил статью, опубликованную Путиным, и пообещал вскоре ответить на нее. Он также добавил, что хотел бы обсудить отдельные ее положения при личной встрече.

12 июля на сайте Кремля была опубликована статья российского президента «Об историческом единстве русских и украинцев». В частности, она затрагивает вопросы формирования украинского национального сознания и территориальные проблемы на постсоветском пространстве.

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