Находившийся в день своей свадьбы в номере отеля Майк Фарр (Mike Pharr) запечатлел с балкона на камеру, как молотоголовая акула подплыла практически к самому берегу. Поначалу мужчина предположил, что она охотится на стоящих в воде людей. Однако потом он понял, что хищница преследовала маленькую рыбку, которая, уходя от погони, заплыла за мужчину.