В США рыба, спасаясь от акулы, спряталась за человека. Инцидент произошел на пляже города Панама-Сити-Бич (штат Флорида). На снятую очевидцем запись обратило внимание издание USA Today.
Находившийся в день своей свадьбы в номере отеля Майк Фарр (Mike Pharr) запечатлел с балкона на камеру, как молотоголовая акула подплыла практически к самому берегу. Поначалу мужчина предположил, что она охотится на стоящих в воде людей. Однако потом он понял, что хищница преследовала маленькую рыбку, которая, уходя от погони, заплыла за мужчину.
«Неожиданно акула повернула к мужчине. Сначала я подумал, что хищная рыба охотится на человека, но, когда пересматривал видео, я увидел маленькую рыбку, которая инстинктивно использовала человека как щит, чтобы скрыться от акулы», — рассказал Фарр.