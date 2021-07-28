Израильские спортсмены сломали антисекс-кровать в олимпийской деревне в Токио. Для этого им пришлось вдевятером прыгать на картонной мебели. Записанное спортсменами для TikTok видео публикует Telegram-канал «Лента дна».
Организаторы Олимпиады разместили картонные кровати для того, чтобы ее участники избегали физического контакта из-за строгих эпидемиологических мер. На спальном месте может разместиться один человек весом не более 200 килограммов.
Ранее ирландский гимнаст Рис Маккленахан проверил мебель на прочность. Он снял ролик, на котором он прыгает на кровати, и она остается целой.