Израильские спортсмены сломали антисекс-кровать в олимпийской деревне в Токио. Для этого им пришлось вдевятером прыгать на картонной мебели. Записанное спортсменами для TikTok видео публикует Telegram-канал «Лента дна».

Организаторы Олимпиады разместили картонные кровати для того, чтобы ее участники избегали физического контакта из-за строгих эпидемиологических мер. На спальном месте может разместиться один человек весом не более 200 килограммов.