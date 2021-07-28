«Приползут на коленях к РФ»: эксперт допустил дефицит газа на Украине из за «Северного потока-2»

Политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала NewsOne предположил, что Украина может столкнуться с дефицитом газа после начала эксплуатации газопровода «Северный поток — 2».
По мнению эксперта Украина может лишиться голубого топлива даже если транзит сохранится в объеме 15–20 млрд кубометров. Он объясняет это тем, что с 2015 года Киев приобретает «мифический» европейский газ, который - всего лишь российский газ из транзитной трубы.
«В результате все завершится через пару лет следующим: или мы едва ли не коленях поползем договариваться с Москвой о том, чтобы нам был оставлен хоть какой-нибудь транзит газа, чтобы мы у себя поддерживали газоснабжение; или мы просто лишимся газа. Об этом власти не говорят и в наглую нас обманывает», — заявил политолог.
Газ исчезнет из домов украинцев и не будет отопительного сезона, если РФ сократит транзит до минимума, убежден Корнейчук.
Ранее сообщалось, что «Газпром» не планирует бронирование на август нового объема дополнительных мощностей для транзита газа через Украину. Об этом говорят данные венгерской торговой площадки Regional Booking Platform.
Указывается, что 27 июля в ходе аукциона предлагали забронировать на август прерываемые транзитные мощности на 63,7 млн кубометров газа в сутки. Но также 19 июля состоялся основной аукцион на бронирование твердых транзитных мощностей газотранспортной системы Украины, где компанией из РФ был выкуплен весь объем для прокачки газа по территории Украины.