«Приползут на коленях к РФ»: эксперт допустил дефицит газа на Украине из за «Северного потока-2»

«В результате все завершится через пару лет следующим: или мы едва ли не коленях поползем договариваться с Москвой о том, чтобы нам был оставлен хоть какой-нибудь транзит газа, чтобы мы у себя поддерживали газоснабжение; или мы просто лишимся газа. Об этом власти не говорят и в наглую нас обманывает», — заявил политолог.