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«Просто безумие!»: Скабеева сочла шутку Зеленского об Украине пророческой

Алиса Селезнёва
9 минут назад

Телеведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева вспомнила юмористический номер нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского, назвав его пророческим для страны. Об этом пишет Nation News.

Скабеева сочла шутку Зеленского об Украине пророческой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В «Письме российским родственникам», которое в юмористическом шоу «95 квартал» когда-то зачитал нынешний президент Украины Владимир Зеленский, по мнению Скабеевой, был то, что сейчас воплотилось в жизнь.

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«Вопреки вашим опасениям сообщаю, что живу я хорошо — пока живу. Дальше будет еще лучше, потому что уже три недели, как я принят в бандеровцы! А как иначе? Иначе у нас на Украине карьеру не сделать. Хотя, вы и так все знаете! Зарплата у меня маленькая, но это не главное, ведь нам разрешили отбирать деньги и имущество у русских. Еще я сейчас учу английский язык, чтобы забыть русский. В этом мне помогают американские наемники, которые у нас тут на каждом шагу», - пошутил Зеленский.

Также нынешний лидер страны отмечал в своем номере, что «наш самый главный президент Обама пообещал, что мы скоро вступим в НАТО, но пока, естественно, на правах американского прихвостня».

В своей программе Ольга Скабеева не смогла сдержать эмоций, комментируя запись.

«Старые шуточки Зеленского заиграли новыми красками. Просто безумие! Это называется «дошутились», - заметила телеведущая.

В последнее время Зеленский особенно часто заявляет о необходимости вступления Украины в Евросоюз и присоединения ее к НАТО в качестве гарантий национальной безопасности страны. В частности, присоединение к ЕС он считает «стратегически достижимой мечтой».

При этом на Украине активно борются с русским языком. Так, с 16 января сотрудники сферы обслуживания обязаны говорить с клиентами на украинском языке, а на любых других языках — исключительно по просьбе посетителя. Клиенты могут пожаловаться на несоблюдение этого правила. Также телеканалы обязали дублировать на украинский абсолютно все, включая юмористические передачи «Квартала 95».

В стране регулярно проходят учения с участием стран НАТО. А в центре Киева около 100 человек провели марш в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина». Националисты прошли от Арсенальной до площади Независимости, силовики перекрыли движение транспорта на ряде центральных улиц Киева, чтобы облегчить им путь.

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