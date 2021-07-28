Скабеева сочла шутку Зеленского об Украине пророческой

«Вопреки вашим опасениям сообщаю, что живу я хорошо — пока живу. Дальше будет еще лучше, потому что уже три недели, как я принят в бандеровцы! А как иначе? Иначе у нас на Украине карьеру не сделать. Хотя, вы и так все знаете! Зарплата у меня маленькая, но это не главное, ведь нам разрешили отбирать деньги и имущество у русских. Еще я сейчас учу английский язык, чтобы забыть русский. В этом мне помогают американские наемники, которые у нас тут на каждом шагу», - пошутил Зеленский.