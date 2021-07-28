Ассанж лишился гражданства Эквадора

Суд Эквадора лишил основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа гражданства республики, сообщает ABC News со ссылкой на МИД страны.

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Ассанж, получивший эквадорское гражданство в январе 2018 года, лишился его по решению суда в понедельник, 26 июля. Как указывается в заявлении министерства, суд «действовал независимо и следовал надлежащей правовой процедуре», рассматривая решение, принятое прежним правительством.

Однако адвокат Ассанжа отметил, что права его подзащитного были нарушены в ходе судебного процесса, поскольку его лишили возможности принять участие в слушаниях, что является поводом для апелляции.

Американское Министерство юстиции выдвинуло против Ассанжа 17 обвинений в мае 2019 года, позже прибавив еще одно. В случае экстрадиции в США основателю WikiLeaks грозило до 175 лет тюрьмы. Бывший американский президент Дональд Трамп утверждал, что готов помиловать Ассанжа, если он назовет источник, от которого получил тексты писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016-м.