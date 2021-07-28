В китайском Нанкине выявлена вспышка дельта-штамма COVID

Штамм нового коронавируса, вызвавший вспышку болезни в столице восточно-китайской провинции Цзянсу городе Нанкине оказался «Дельтой», сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

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Недавний всплеск инфекции в Нанкине характерен особым местом вспышки и очень заразной природой штамма, сказал заместитель директора городского центра по контролю и профилактике заболеваний Дин Цзе во время пресс-конференции.

Нанкин, являющийся мегаполисом с населением более 9,3 млн человек, ежедневно сталкивается с увеличением числа случаев COVID-19, передающихся местным путем после того, как на прошлой неделе несколько работников аэропорта дали положительный результат на коронавирус.