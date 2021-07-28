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Байден предсказал начало вооруженного конфликта из-за кибератак

Lenta.ruиещё 8
43 минуты назад

Президент США Джо Байден заявил, что кибератаки могут спровоцировать начало «войны со стрельбой» — то есть, полноценный вооруженный конфликт. Его цитирует РИА Новости.

Политик не пояснил, какие именно страны могут начать войну из-за хакерских атак. Такое заявление прозвучало на фоне очередных обвинений в адрес России: по словам Байдена, Москва уже совершает попытки вмешательства в ход промежуточных выборов 2022 года в США.

По словам американского лидера, дезинформация о выборах становится все более серьезной проблемой. Политик сослался на некие данные разведки, согласно которым Россия уже распространяет ложные сведения и пытается повлиять на процесс грядущего голосования. Доказательства такой информации представлены не были.

В Вашингтоне заявили, что с территории России совершается больше всего кибератак на США

Западные страны неоднократно выступали с подобными обвинениями в адрес России — последняя каждый раз опровергает их. Так, в середине июля британское издание The Guardian сообщило, что высшее российское руководство якобы санкционировало секретную шпионскую операцию, целью которой была поддержка экс-президента США Дональда Трампа на выборах в 2016 году.

В мире,Видео,Джозеф Байден,Дональд Трамп,РИА Новости,Соединенные Штаты,
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