Президент США Джо Байден заявил, что кибератаки могут спровоцировать начало «войны со стрельбой» — то есть, полноценный вооруженный конфликт. Его цитирует РИА Новости.

Политик не пояснил, какие именно страны могут начать войну из-за хакерских атак. Такое заявление прозвучало на фоне очередных обвинений в адрес России: по словам Байдена, Москва уже совершает попытки вмешательства в ход промежуточных выборов 2022 года в США.

По словам американского лидера, дезинформация о выборах становится все более серьезной проблемой. Политик сослался на некие данные разведки, согласно которым Россия уже распространяет ложные сведения и пытается повлиять на процесс грядущего голосования. Доказательства такой информации представлены не были.