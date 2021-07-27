Президент Чехии подписал законопроект по "делу Врбетице"

Президент Чехии Милош Земан поддержал законопроект о выплате компенсации населенным пунктам и гражданам, пострадавшим от взрывов во Врбетице, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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Во вторник, 27 июля, Земан принял в Пражском граде старост населенных пунктов, которые находятся в непосредственной близости от военных складов во Врбетице.

«Президент республики поддержал закон о компенсации и полагает, что Чехия должна требовать от истинных виновников двух взрывов на территории Врбетице», - говорится в сообщении.

Ранее Милош Земан заявлял, что причастность российских спецслужб к взрывам является одной из версий. Вторая рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем.

30 июля нижняя палата чешского парламента планирует рассмотреть законопроект о выплате государством компенсации населенным пунктам и гражданам, пострадавшим от взрывов во Врбетице. Правительство одобрило этот законопроект 12 июля.

Правительство предлагает выделить на компенсации 700 млн крон (около 28 млн евро). Из этой суммы 350 млн крон (примерно 14 млн евро) должны получить граждане, вторая половина предназначена населенным пунктам.