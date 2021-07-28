Польский дипломат заявил о «поражении России» из-за украинцев

Украина, Польша и Литва имеют «общее европейское наследие», при этом Москва якобы пытается повлиять на спор об исторических корнях русских и украинцев. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач в беседе с «Польским радио».

Фото: Zhang Zhang/XinHua/Global Look Press Zhang Zhang/XinHua/Global Look Press

Историю невозможно исказить, <...> они обречены на поражение, — отметил дипломат.

Главы МИД Украины, Польши и Литвы в начале июля 2021 года подписали некоторые документы, среди которых была декларация о совместном историческом наследии и общих ценностях, а также план мер по «противодействию российской дезинформации».