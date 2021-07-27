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Байден сообщил о вмешательстве России в американские выборы

Lenta.ru
22 минуты назад

Президент США Джо Байден заявил, что Россия уже делает попытки вмешательства в ход промежуточных выборов 2022 года в США. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, передает РИА Новости.

Байден: Россия пытается вмешаться в выборы США
Фото: ReutersReuters

По словам американского лидера, дезинформация о выборах становится все более серьезной проблемой. Также Байден заявил об «угрозе настоящего военного конфликта, которым чреваты кибератаки со стороны России».

Он сослался на некие данные разведки, согласно которым Россия уже якобы распространяет ложные сведения и пытается повлиять на процесс грядущего голосования. При этом доказательств этих обвинений Байден не привел.

Ранее британское издание The Guardian со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении в результате утечки документы сообщило, что высшее российское руководство якобы санкционировало секретную шпионскую операцию, целью которой была поддержка Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году. Так, российскому лидеру Владимиру Путину был представлен доклад, в котором заявлялось, что победа Трампа на президентских выборах может принести Москве пользу.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Владимир Путин,Россия,Соединенные Штаты,
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