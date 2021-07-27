Байден: Россия пытается вмешаться в выборы США

Президент США Джо Байден заявил, что Россия уже делает попытки вмешательства в ход промежуточных выборов 2022 года в США. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, передает РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

По словам американского лидера, дезинформация о выборах становится все более серьезной проблемой. Также Байден заявил об «угрозе настоящего военного конфликта, которым чреваты кибератаки со стороны России».

Он сослался на некие данные разведки, согласно которым Россия уже якобы распространяет ложные сведения и пытается повлиять на процесс грядущего голосования. При этом доказательств этих обвинений Байден не привел.