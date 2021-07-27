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Зеленский высказался о смене главнокомандующего ВСУ

Газета.Ru
1 час назад

Президент Украины Владимир Зеленский оценил смену главнокомандующего Вооруженных сил (ВС) страны и другие кадровые перестановки. Об этом сообщает сайт главы государства. По словам украинского лидера, сфера обороны страны "должна функционировать стабильно, скоординированно, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями".

Зеленский прокомментировал увольнение главнокомандующего ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он также отметил, что ждет, что на всех уровнях в ВС, Минобороны и в структурах сектора безопасности "будет налажено взаимодействие, которое поможет не допускать ошибок и позволит повысить эффективность защиты" государства.

"Ожидаю от руководства министерства обороны и Вооруженных сил качественного взаимодействия и четкого определения перспектив для каждого украинского военного - как на профессиональном, так и на социальном уровне", - добавил Зеленский.

Ранее стало известно, что Зеленский принял решение отправить в отставку главкома ВС Украины Руслана Хомчака, его должность занял командующий оперативного командования "Север" Валерий Залужный.

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