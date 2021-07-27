Пока вы не уснули: Путин обвинил США в росте инфляции в России

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Путин назвал виновника роста российской инфляции

Президент России Владимир Путин отметил, что восстановление российской экономики сопровождается ростом инфляции, которая связана в том числе и с действиями США. В ходе совещания по экономическим вопросам глава государства заметил, что восстановление мировой экономики продолжается довольно высокими темпами. Он также обратил внимание на то, что в России инфляция «пусть и не столь значительная, но все же выходит за целевые ориентиры» и призвал скоординировать действия в связи с ростом цен.

Раскрыта схема мошенничества с инвестициями в «Роскосмос»

Компания InfoSecurity a Softline Company выявила очередной ресурс, где предлагали вложиться в «Роскосмос». На фишинговом сайте заявляется, что «Роскосмос» разрешил обычным гражданам торговать на фондовой бирже. Там также приводится цитата гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина, который обещает доход от $1 тысячи каждую неделю. Заинтересованным предлагается оставить электронную почту и телефон для связи, для того чтобы «представитель проекта» смог позвонить. Он направляет на фейковую трейдинговую платформу, где жертве мошенников предлагается пополнить брокерский счет для начала торговли.

Турция озвучила условие для признания Крыма российским

Для этого Россия должна признать Турецкую Республику Северного Кипра независимым государством, считает профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал. Профессор также отметил, что объединенный Кипр может войти в НАТО, а это не соответствует интересам Москвы. По мнению Унала, как только РФ признает Северный Кипр, Анкара прекратит считать Крым частью Украины. Вместе с этим Турция вновь откроет прямые рейсы на полуостров.

Российские гимнастки впервые в истории выиграли олимпийское «золото» в командном многоборье

Сборная России впервые в истории завоевала золотую медаль в женских командных соревнованиях по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. В финальных соревнованиях от российской команды выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Серебряную медаль получила сборная США, а третье место заняла команда Великобритании.

Песков: справиться с COVID-19 не удается из-за низких темпов вакцинации

Недостаточно высокие темпы вакцинации пока не дают коренным образом переломить ситуацию с распространением COVID-19 в России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. При этом, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, у почти у 90% заразившихся коронавирусом жителей столицы выявлен индийский штамм «дельта», который гораздо агрессивнее и быстрее распространяется.

Мощный взрыв прогремел на химзаводе в Германии

Взрыв произошел в химпарке Chempark Leverkusen в немецком Леверкузене. Жителей города призвали не выходить из дома и плотно закрыть окна и двери. Инцидент произошел в районе Бюрриг. Оперативные службы объявили о «чрезвычайной опасности» в городе. Взрыв произошел «по неизвестной пока причине».

Москвичей предупредили о вызвавшем потоп в ЕС циклоне

Однако несмотря на последствия циклона в ЕС (в Германии жертвами наводнения стали более 180 человек, более 750 получили травмы), в Москве ничего «особо угрожающего» метеорологи не ожидают. По расчетам Метеобюро, в столице местами может выпасть до семи миллиметров осадков, возможна гроза и порывистый ветер. Во второй половине недели Москва окажется в более прохладной зоне, экстремальной жары прогноз не обещает, но температуры все равно окажутся немного выше нормы.

Синоптик назвал погоду этой недели спокойной, с недолгими и несильными дождями.

«Обстановка была сложной»: вскрылись новые подробности об убитой семье адмирала

84-летняя супруга военного пресекала общение 54-летнего сына Максима с окружающими, а сам он страдал психическим заболеванием. Леонид Лобанов большую часть времени проводил на даче, а когда появлялся дома, то приносил с собой тяжелые сумки с продуктами. Лобановы не звали соседей в гости, однако по косвенным признакам они могут сделать вывод о непростой обстановке в семье. Супруга Лобанова доминировала над сыном, пресекая его общение с посторонними людьми, особенно с женщинами.

Актер Вадим Андреев попал в ДТП с «КамАЗом»

Инцидент с актером произошел в подмосковной деревне Рудины. Во время велопрогулки артиста задел проезжающий мимо «КамАЗ». Однако ДТП не повлияло на съемочный график Андреева - он отделался лишь ушибами и испугом.

Шнуров отказался выплатить 19 млн рублей Алисе Вокс