Стремящиеся в Евросоюз страны продлили санкции против Крыма

Пять стран-партнеров Брюсселя, претендующие на вступление в Европейский союз, продлили санкции против России, связанные с непризнанием вхождения в состав страны Республики Крым и города Севастополя. Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

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"Страны-кандидаты (на вступление в ЕС - прим. ред.) Черногория и Албания, член европейской зоны свободной торговли Норвегия, а также Украина и Грузия объявили о присоединении к решению Совета ЕС от 21 июня 2021 года, согласно которому Совет ЕС принял решение продлить санкции до 23 июня 2022 года", — отмечается в заявлении.

Эти государства присоединились к санкционному давлению на Россию в 2014 году, когда заработал этот политический инструмент, и каждый год подтверждают свое решение. Изначально стран должно было быть шесть - ЕС рассчитывал также на Турцию, однако Анкара ответила отказом.