Тихановская отказалась от участия в новых выборах в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью агентству "Укринформ" рассказала, будет ли она принимать участие в новых выборах в республике.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Валерий Шарифулин/ТАСС

В беседе с журналистами она заявила, что не намерена участвовать "в новых, честных, открытых" выборах. При этом политик указала, что могла бы быть полезной политике, но в той мере, в какой она будет необходима.

"Как только я пойму, что все, то уйду вполне спокойно. Потому что у меня до сих пор каких-то политических амбиций не выявлено. Я буду столько, сколько нужно Белоруссии", - отметила Тихановская.

В ходе интервью она также высказалась о возможности введения парламентской формы правления в Белоруссии.

По ее словам, такая форма правления рассматривается.

"Нам нужно сделать все для того, чтобы диктатуре больше не было места в Беларуси. Поэтому сейчас на общее рассмотрение вынесен проект конституции, который совместно готовят и моя команда, и Народное антикризисное управление, и Координационный совет", - сказала Тихановская.

Оппозиционер добавила, что в связи с этим "проводится совместная кампания".

Ранее Тихановская заявила, что не будет вновь баллотироваться на президентские выборы в республике. В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись выборы президента, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов.