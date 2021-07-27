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Тихановская заявила, что не будет участвовать в новых выборах в Белоруссии

Газета.Ru
8 минут назад

Бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью агентству "Укринформ" рассказала, будет ли она принимать участие в новых выборах в республике.

Тихановская отказалась от участия в новых выборах в Белоруссии
Фото: Валерий Шарифулин/ТАССВалерий Шарифулин/ТАСС

В беседе с журналистами она заявила, что не намерена участвовать "в новых, честных, открытых" выборах. При этом политик указала, что могла бы быть полезной политике, но в той мере, в какой она будет необходима.

"Как только я пойму, что все, то уйду вполне спокойно. Потому что у меня до сих пор каких-то политических амбиций не выявлено. Я буду столько, сколько нужно Белоруссии", - отметила Тихановская.

В ходе интервью она также высказалась о возможности введения парламентской формы правления в Белоруссии.

По ее словам, такая форма правления рассматривается.

"Нам нужно сделать все для того, чтобы диктатуре больше не было места в Беларуси. Поэтому сейчас на общее рассмотрение вынесен проект конституции, который совместно готовят и моя команда, и Народное антикризисное управление, и Координационный совет", - сказала Тихановская.

Оппозиционер добавила, что в связи с этим "проводится совместная кампания".

Ранее Тихановская заявила, что не будет вновь баллотироваться на президентские выборы в республике. В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись выборы президента, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов.

Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты голосования. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.

В мире,Светлана Тихановская,Александр Лукашенко,Укринформ,Беларусь,
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