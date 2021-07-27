Байден назвал журналистку "головной болью" после вопроса о вакцинации

Американский президент Джо Байден назвал репортера NBC Келли О'Доннелл "головной болью" после ее просьбы прокомментировать обязательную вакцинацию медперсонала Министерства по делам ветеранов, об этом сообщает Fox News.

Фото: Reuters Reuters

Лидер США, сидя на встрече с премьер-министром Ирака, улыбнулся на вопрос журналистки и сказал:

"Вы такая "головная боль", но я отвечу на ваш вопрос Хотя это не имеет никакого отношения к Ираку. Но действительно, Министерство по делам ветеранов потребует, чтобы врачи, работающие в их учреждениях, вакцинировались".

О'Доннелл ответила, что не обиделась на реакцию президента, и даже восприняла его слова как комплимент. Это не первый раз, когда Байден эмоционально реагирует на вопросы журналистов. На пресс-конференции в Женеве 16 июня американский президент грубо ответил корреспондентке CNN.

Кейтлан Коллинз спросила Джо Байдена о Владимире Путине и Алексее Навальном. На что президент США заявил, что журналистка "занимается неправильным делом".