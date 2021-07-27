Знаменитый дирижер объявил о намерении уйти со сцены

Латвийский композитор, пианист и дирижер Раймонд Паулс заявил о намерении уйти со сцены. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной открытию «Юрмальского фестиваля», передает «Sputnik Латвия».

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Журналист спросил у маэстро, действительно ли он собирается покинуть сцену. Паулс ответил утвердительно, но сказал, что не собирается спекулировать на этой теме.

«А то мои некоторые коллеги неоднократно уходили со сцены и потом на нее возвращались – та же Пугачева проделала это четыре раза», - пояснил Паулс.

Он отметил, что уже не может играть «как раньше» и иногда «отключается» за роялем.

«Важно понять ту грань, за которой лучше уже начинать смотреть сериалы», - добавил Паулс.

В кулуарах Паулс снова заговорил об уходе со сцены, вспомнив актера Аркадия Райкина, который «сидел и спал за кулисами», а оживал только на сцене.

На август у Раймонда Паулса запланированы концерт «Раймонд Паулс и Имантс Зиедонис» в Юрмале и восемь премьерных спектаклей «Раймонд Паулс в Рижском русском театре».

Раймонд Паулс широко известен в России и странах СНГ как автор популярных песен в исполнении Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Валерия Леонтьева и других эстрадных исполнителей. Самые известные свои песни написал в соавторстве с Ильей Резником, Андреем Вознесенским и Янисом Петерсом.