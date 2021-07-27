В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Раймонд Паулс объявил о намерении уйти со сцены

Вероника Полынина
1 час назад

Латвийский композитор, пианист и дирижер Раймонд Паулс заявил о намерении уйти со сцены. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной открытию «Юрмальского фестиваля», передает «Sputnik Латвия».

Раймонд Паулс объявил о намерении уйти со сцены
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналист спросил у маэстро, действительно ли он собирается покинуть сцену. Паулс ответил утвердительно, но сказал, что не собирается спекулировать на этой теме.

«А то мои некоторые коллеги неоднократно уходили со сцены и потом на нее возвращались – та же Пугачева проделала это четыре раза», - пояснил Паулс.

Он отметил, что уже не может играть «как раньше» и иногда «отключается» за роялем.

«Важно понять ту грань, за которой лучше уже начинать смотреть сериалы», - добавил Паулс.

В кулуарах Паулс снова заговорил об уходе со сцены, вспомнив актера Аркадия Райкина, который «сидел и спал за кулисами», а оживал только на сцене.

На август у Раймонда Паулса запланированы концерт «Раймонд Паулс и Имантс Зиедонис» в Юрмале и восемь премьерных спектаклей «Раймонд Паулс в Рижском русском театре».

Раймонд Паулс широко известен в России и странах СНГ как автор популярных песен в исполнении Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Валерия Леонтьева и других эстрадных исполнителей. Самые известные свои песни написал в соавторстве с Ильей Резником, Андреем Вознесенским и Янисом Петерсом.

В январе 2021 года композитор отметил 85-летие.

В мире,Аркадий Райкин,Илья Резник,Валерий Леонтьев,Андрей Вознесенский,Лайма Вайкуле,Раймонд Паулс,Алла Пугачева,ИА Sputnik,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители