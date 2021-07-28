Доказано снижение эффективности вакцины Pfizer спустя полгода

Ученые доказали, что эффективность вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech спустя полгода снижается с 96 до 84 процентов. Об этом сообщает издание Stat со ссылкой на препринт научной работы, опубликованный на сайте medRxiv.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно данным исследования, максимальная эффективность препарата в предотвращении коронавирусной инфекции, «вызывающей даже незначительные симптомы», наблюдается спустя два месяца после вакцинации. После каждые два месяца она снижается в среднем на 6 процентов и спустя полгода достигает 84 процентов. Отмечается, что если эффективность вакцины будет падать такими же темпами, то через 18 месяцев с момента прививки она составит менее 50 процентов. В таком случае будет необходима ревакцинация.

В то же время общая эффективность вакцины в предотвращении тяжелого течения COVID-19 составляет 97 процентов.