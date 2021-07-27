В Израиле выразили недовольство приехавшими из бывшего СССР не евреями

«В мире «по Арье Дери» любой, кто отличается от него, – не еврей, а ассимилированный, является гоем и ненавистником Израиля. Мир «по Арье Дери» единообразный, и все, что не может уложиться в его мировоззрение, обязательно преследует целью «стирание еврейской идентичности». Если и есть кто-либо, кто способствует увеличению религиозного раскола в государстве Израиль явным и расистским образом, так это сам Дери», - считает Кушнир.