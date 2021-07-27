В Израиле выразили недовольство приехавшими из бывшего СССР не евреями

Руководитель партии ШАС Арье Дери выступил с резкой критикой правительства, обвинив его в «уничтожении еврейского характера государства».
«70% репатриантов из бывшего Советского Союза, приехавших в последние десять лет - не евреи. Идет процесс насаждения ассимиляции и утраты еврейского характера страны», – заявил Дери.
Он также отметил, что основной фигурой в этом процессе якобы выступает министр финансов, глава НДИ Авигдор Либерман, передает портал NEWSru Israel.
В ответ депутат Кнессета Алекс Кушнир посоветовал Дери «не допускать расистских и оскорбляющих достоинство высказываний, давно неуместных в израильском обществе».
«В мире «по Арье Дери» любой, кто отличается от него, – не еврей, а ассимилированный, является гоем и ненавистником Израиля. Мир «по Арье Дери» единообразный, и все, что не может уложиться в его мировоззрение, обязательно преследует целью «стирание еврейской идентичности». Если и есть кто-либо, кто способствует увеличению религиозного раскола в государстве Израиль явным и расистским образом, так это сам Дери», - считает Кушнир.
По информации ЦСБ Израиля, к 2016 году в стране проживало 1, 040 тысяч репатриантов из бывшего Советского Союза. Большая их часть приехала в страну в 1990-х годах. По мнению профессора Зеэва Ханина, специалиста по еврейской социологии Бар-Иланского и Ариэльского университетов, алия (репатриация) 1990-х стала естественным социальным экспериментом, позволяющим понять, как большие потоки репатриантов влияют на рынок труда и экономику страны.