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Талибы обесточили Кабул

BFM.RU
1 час назад

Они повредили линии электропередачи

Боевики запрещенного в РФ движения «Талибан» подорвали опоры ЛЭП в провинции Баглан, оставив столицу Афганистана Кабул и ближайшие к нему провинции без света. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на афганскую национальную энергокомпанию «Брешна».

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Опоры линий электропередачи были повреждены на территории населенного пункта Келагай провинции Баглан.

«Технический персонал компании пытается решить проблему и повторно подключить электричество к столице и этим провинциям по мере улучшения ситуации», — говорится в сообщении.

Афганистан импортирует электроэнергию из соседних Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Опоры ЛЭП время от времени становятся мишенями боевиков террористических организаций.

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