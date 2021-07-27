Талибы обесточили Кабул

Боевики запрещенного в РФ движения «Талибан» подорвали опоры ЛЭП в провинции Баглан, оставив столицу Афганистана Кабул и ближайшие к нему провинции без света. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на афганскую национальную энергокомпанию «Брешна».