Талибы обесточили Кабул

Они повредили линии электропередачи
Боевики запрещенного в РФ движения «Талибан» подорвали опоры ЛЭП в провинции Баглан, оставив столицу Афганистана Кабул и ближайшие к нему провинции без света. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на афганскую национальную энергокомпанию «Брешна».
Опоры линий электропередачи были повреждены на территории населенного пункта Келагай провинции Баглан.
«Технический персонал компании пытается решить проблему и повторно подключить электричество к столице и этим провинциям по мере улучшения ситуации», — говорится в сообщении.
Афганистан импортирует электроэнергию из соседних Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Опоры ЛЭП время от времени становятся мишенями боевиков террористических организаций.