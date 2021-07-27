ВОЗ исключила из мониторинга "российский" штамм COVID

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила российский штамм коронавируса из списка мониторинга, сказано на сайте организации.

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Из ранее предоставленных организацией данных следует, что впервые AT.1 был зафиксирован в России в январе этого года, а внесли его в список 9 июня.

У штамма не было собственного обозначения буквой греческого алфавита, которую получают штаммы, внесенные ВОЗ в списки представляющих интерес или вызывающих опасения.

Среди других вариантов, на которые обращают внимание специалисты: мутации коронавируса, выявленные в США, Бразилии, на Филиппинах, в Индонезии, Колумбии и Великобритании.