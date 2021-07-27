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ВОЗ исключила "российский" штамм коронавируса из списка для наблюдения

Реальное времяиещё 3
39 минут назад

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила российский штамм коронавируса из списка мониторинга, сказано на сайте организации.

ВОЗ исключила из мониторинга "российский" штамм COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из ранее предоставленных организацией данных следует, что впервые AT.1 был зафиксирован в России в январе этого года, а внесли его в список 9 июня.

У штамма не было собственного обозначения буквой греческого алфавита, которую получают штаммы, внесенные ВОЗ в списки представляющих интерес или вызывающих опасения.

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Среди других вариантов, на которые обращают внимание специалисты: мутации коронавируса, выявленные в США, Бразилии, на Филиппинах, в Индонезии, Колумбии и Великобритании.

В мае генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов предупредил россиян о циркуляции на территории страны "десятков тысяч разных штаммов коронавируса".

В мире,ВОЗ,РАН,
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