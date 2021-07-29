В Турции обосновали невозможность признания Крыма российским

Какое бы правительство ни пришло к власти в Турции, оно не сможет признать, что Крым является частью России. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор Салих Йылмаз, преподаватель Анкарского университета имени Йылдырыма Беязыта и руководитель Института русских исследований Анкары.

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Йылмаз обосновал невозможность подобного политического шага тем, что в Турции проживает довольно много крымских татар, поэтому признание Крыма российским может негативно сказаться на шансах президента и его партии на выборах.

Эксперт также подчеркнул, что ситуация вокруг Крыма и вокруг Турецкой Республики Северного Кипра сильно отличаются друг от друга и сравнивать их некорректно.

«Ситуация могла бы быть иной, если бы Крым объявил свою независимость от Украины, но продолжил бы существовать отдельно от России», — заявил Йылмаз.