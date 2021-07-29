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В Турции обосновали невозможность признания Крыма российским

Lenta.ruиещё 22
16 минут назад

Какое бы правительство ни пришло к власти в Турции, оно не сможет признать, что Крым является частью России. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор Салих Йылмаз, преподаватель Анкарского университета имени Йылдырыма Беязыта и руководитель Института русских исследований Анкары.

В Турции обосновали невозможность признания Крыма российским
Фото: ТАССТАСС

Йылмаз обосновал невозможность подобного политического шага тем, что в Турции проживает довольно много крымских татар, поэтому признание Крыма российским может негативно сказаться на шансах президента и его партии на выборах.

Эксперт также подчеркнул, что ситуация вокруг Крыма и вокруг Турецкой Республики Северного Кипра сильно отличаются друг от друга и сравнивать их некорректно.

«Ситуация могла бы быть иной, если бы Крым объявил свою независимость от Украины, но продолжил бы существовать отдельно от России», — заявил Йылмаз.

Ранее профессор университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал заявил в беседе с «Лентой.ру», что Турция и Россия могут заключить сделку по Крыму в обмен на признание Москвой Северного Кипра в качестве независимого государства. По его словам, объединенный Кипр может стать членом НАТО, что противоречит интересам России. В Кремле, комментируя эту инициативу, заявили, что российские регионы, в том числе Крым, никогда не будут темой для сделок.

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