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Опубликовано видео выпавшего в Италии града размером с яблоко

Алевтина Жаркова
1 час назад

Град размером с яблоко обрушился на центральную Италию в минувший понедельник. В сети появляются кадры непогоды и ее последствий.

В городе Парма огромные ледяные осадки повредили автомобили и дома: многие здания лишись части черепицы. Местные жители сейчас подсчитывают нанесенный стихией урон. Из-за сильного града было перекрыто движение на автостраде Милан – Неаполь.

Ранее сообщалось, что в другом итальянском регионе, Сардинии, бушуют природные пожары. На острове был объявлен режим ЧС. 7,5 тысяч человек участвуют в тушении огня.

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