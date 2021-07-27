Град размером с яблоко обрушился на центральную Италию в минувший понедельник. В сети появляются кадры непогоды и ее последствий.

В городе Парма огромные ледяные осадки повредили автомобили и дома: многие здания лишись части черепицы. Местные жители сейчас подсчитывают нанесенный стихией урон. Из-за сильного града было перекрыто движение на автостраде Милан – Неаполь.