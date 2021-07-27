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Посол Эфиопии в России сообщил, что привился «Спутником V»

RT на русскомиещё 1
28 минут назад

Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену рассказал в беседе с РИА Новости, что привился российской вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».

Посол Эфиопии в РФ привился "Спутником V"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я сам привился «Спутником V». У нас нет никаких проблем с этой вакциной, нужно только завершить процесс сделки, а так — у нас нет никаких сомнений в качестве и эффективности российского препарата», — заявил дипломат.

Ранее сообщалось, что Узбекистан намерен в ближайшее время запустить выпуск «Спутника V».

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от COVID-19.

В мире,Геннадий Онищенко,РИА Новости,Россия,Эфиопия,
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