В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Умер вокалист группы Metal Church

Газета.Ru
2 часа назад

Вокалист хэви-метал-группы Metal Church Майк Хоу скончался в возрасте 55 лет у себя дома в Калифорнии (США), сообщает The Sun.

Умер вокалист группы Metal Church
Фото: rte.ierte.ie

Его коллеги подтвердили смерть рокера, но о ее причинах не рассказали. «С большим сожалением объявляем об уходе нашего брата, друга и настоящей легенды хэви-метала», — говорится в заявлении Metal Church.

Умер актер из «Бригады»

Майк Хоу входил в состав Metal Church с 1988 по 1996 год и записал с группой три альбома. В 2012 Хоу вернулся в группу, группа начала активно гастролировать, выпустила альбом. «Я жил обычной жизнью. Был плотником, строителем, воспитывал двоих мальчишек. Вдруг откуда ни возьмись появляется Курт (лидер группы Курт Вандерхуф. — ред.) и приглашает меня назад. Сперва я опасался, я радовался уходу из музыки и был благодарен всему, что она мне дала. Но это был старый друг, и я прислушался к его предложению», — вспоминал Хоу в 2018.

В мире,Соединенные Штаты,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители