Умер вокалист группы Metal Church

Майк Хоу входил в состав Metal Church с 1988 по 1996 год и записал с группой три альбома. В 2012 Хоу вернулся в группу, группа начала активно гастролировать, выпустила альбом. «Я жил обычной жизнью. Был плотником, строителем, воспитывал двоих мальчишек. Вдруг откуда ни возьмись появляется Курт (лидер группы Курт Вандерхуф. — ред.) и приглашает меня назад. Сперва я опасался, я радовался уходу из музыки и был благодарен всему, что она мне дала. Но это был старый друг, и я прислушался к его предложению», — вспоминал Хоу в 2018.