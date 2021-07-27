В Канаде 158-килограммовый осетр выпрыгнул из воды. На реке Фрейзер в канадской провинции Британская Колумбия огромный осетр удивил рыбаков, выпрыгнув из воды. Видео опубликовано в Instagram -аккаунте оператора рыболовных туров Ива Биccона (Yves Bisson).

На записи видно, как гигантская рыбина попадается на удочку и появляется из воды, изумив своим видом мужчин. Они пытаются вытащить необычный улов. Биссон сделал предположение, что осетру на вид 50 лет, его вес может достигать 158 килограммов. После поимки рыбу отпустили обратно в воду.