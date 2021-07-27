Эквадор лишил Ассанжа гражданства

Эквадорское правосудие на прошлой неделе признало недействительным предоставленное основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу гражданство и в понедельник официально уведомило об этом защиту активиста, сообщил адвокат Карлос Поведа.

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«Судьи административного суда согласились с аргументами министерства иностранных дел и объявили недействительным письмо о натурализации, выданное Джулиану Ассанжу. Уведомление пришло нам сегодня (в понедельник)», – приводит слова адвоката РИА «Новости».

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Решение суда подлежит обжалованию через так называемые горизонтальные апелляции для расширения и разъяснения, а также окончательную апелляцию в кассационной инстанции, в слушаниях должен принимать участие адвокат Ассанжа.

Письмо о натурализации от правительства Эквадора Ассанж получил в декабре 2017 года, скрываясь в посольстве этой страны в Лондоне. 10 апреля 2019 года, накануне его выдачи британской полиции, министерство иностранных дел опубликовало документ, признающий письмо о натурализации Ассанжа «наносящим ущерб административным актом».

Решение Административного суда по спору о лишении Ассанжа гражданства было основано на отчете Управления национального контролера, в котором говорится о процедурных нарушениях и несоответствии критериям предоставления гражданства.

По словам адвоката, это лишь предположения, а Управление финансового контролера действовало с явными политическими интересами – обвинение не сумело подтвердить ни одно из заявленных нарушений и не предоставило доказательств. Поведа также отметил нарушения по ходу процесса, которые затрудняли действия защиты.

«С первого слушания мы заявляли, что Джулиана привлекли к суду не по закону, документы должны быть переведены, потому что у него английский язык... Сам я узнал о судебном процессе, когда зашел на сайт суда», – сказал Поведа.

Напомним, в начала июля гражданская жена Джулиана Ассанжа и мать его двоих детей Стелла Моррис призвала президента США Джо Байдена закрыть дело и прекратить преследование основателя Wikileaks. Ранее Американские правозащитники призвали Минюст США прекратить преследование Ассанжа, обвинения против которого «угрожают свободе прессы, потому что большая часть деятельности, описанной в обвинительном заключении, является обычной для журналистов».