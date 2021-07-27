В Турции призвали РФ смириться с поставками оружия Украине

Турция взаимодействует с Украиной и поставляет ей оружие, но это не должно оказывать влияния на ее отношения с Россией. Таким мнением в интервью с «Лентой.ру» поделился профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.

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Унал призвал Москву смириться с тем фактом, что Анкара будет и дальше развивать связи с Киевом. По словам эксперта, из-за поставок пары десятков турецких беспилотников Украина не станет превосходить Россию по военной мощности. «Западные страны, Соединенные Штаты и другие, будут лишь натравливать Украину на Россию. А нам незачем провоцировать Украину, мы просто стремимся поддерживать наши отношения на хорошем уровне. Это большая разница», — подчеркнул он.

При этом то, что Турция поддерживает хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, может позволить стране стать посредником между двумя странами. «Наши отношения с Киевом не представляют угрозы для России, и Россия не должна видеть это в таком свете», — отметил Унал.