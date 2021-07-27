Нападение с ножом на женщину в футболке Charlie Hebdo попало на видео

В лондонском Гайд-парке ножом ранили женщину в футболке с надписью Charlie Hebdo.Видео шокировало пользователей социальных сетей.

На снятых очевидцами кадрах видно, как человек в чёрном дождевике бросился на женщину и нанёс ей удар. Затем прибывшие на место медики оказывают пострадавшей помощь, правая половина её лица залита кровью. Преступник пока неизвестен, его разыскивает полиция.