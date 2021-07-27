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Нападение с ножом на женщину в футболке Charlie Hebdo попало на видео

Александр Кузьмин
40 минут назад

В лондонском Гайд-парке ножом ранили женщину в футболке с надписью Charlie Hebdo.Видео шокировало пользователей социальных сетей.

На снятых очевидцами кадрах видно, как человек в чёрном дождевике бросился на женщину и нанёс ей удар. Затем прибывшие на место медики оказывают пострадавшей помощь, правая половина её лица залита кровью. Преступник пока неизвестен, его разыскивает полиция.

Сообщается, что мотивом преступления могло послужить то, что на потерпевшей была футболка с названием французского сатирического журнала, в котором публикуются карикатуры на пророка Мухаммеда Травмы, полученные женщиной не опасны.

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