В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Китай выступил против углеродного налога в ЕС

BFM.RU
23 минуты назад

Китай заявил, что планы ЕС по введению углеродного пограничного налога нарушат принципы международной торговли и нанесут ущерб перспективам экономического роста, сообщает Reuters.

Китай выступил против углеродного налога в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В июле Европейская комиссия представила свой проект по налогу на выбросы углерода, направленный на введение механизма, известного как корректировка углеродной границы (MACF) с 2026 года. Этот проект предусматривает налогообложение компаний, которые ввозят в Европейский Союз такие товары, как сталь, цемент и электричество.

«MACF — это, по сути, односторонняя мера, направленная на распространение проблемы изменения климата на торговый сектор. Она нарушает принципы ВТО (...) и серьезно подорвет взаимное доверие в мировом сообществе и перспективы экономического роста», — сказал пресс-секретарь Министерства экологии и окружающей среды.

Он подтвердил позицию Китая, согласно которой реакция каждой страны на изменение климата должна учитывать уровень ее экономического развития. По его словам, налог на выбросы CO2 серьезно подорвет желание и способность стран решать эту проблему.

Как крупнейший в мире производитель промышленного сырья, такого как сталь и цемент, Китай может больше всего пострадать от системы пограничных тарифов, заявили исследователи из Центра промышленного развития и экологического управления Университета Цинхуа в статье, опубликованной в мае.

Однако они добавили, что со временем это влияние пройдет и что нет никаких доказательств того, что тариф окажет негативное долгосрочное влияние на развитие Китая.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,ВТО,Reuters,Китай,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители