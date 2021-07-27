Китай выступил против углеродного налога в ЕС

Китай заявил, что планы ЕС по введению углеродного пограничного налога нарушат принципы международной торговли и нанесут ущерб перспективам экономического роста, сообщает Reuters.

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В июле Европейская комиссия представила свой проект по налогу на выбросы углерода, направленный на введение механизма, известного как корректировка углеродной границы (MACF) с 2026 года. Этот проект предусматривает налогообложение компаний, которые ввозят в Европейский Союз такие товары, как сталь, цемент и электричество.

«MACF — это, по сути, односторонняя мера, направленная на распространение проблемы изменения климата на торговый сектор. Она нарушает принципы ВТО (...) и серьезно подорвет взаимное доверие в мировом сообществе и перспективы экономического роста», — сказал пресс-секретарь Министерства экологии и окружающей среды.

Он подтвердил позицию Китая, согласно которой реакция каждой страны на изменение климата должна учитывать уровень ее экономического развития. По его словам, налог на выбросы CO2 серьезно подорвет желание и способность стран решать эту проблему.

Как крупнейший в мире производитель промышленного сырья, такого как сталь и цемент, Китай может больше всего пострадать от системы пограничных тарифов, заявили исследователи из Центра промышленного развития и экологического управления Университета Цинхуа в статье, опубликованной в мае.