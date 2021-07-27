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Экс-подполковник СБУ готов стать свидетелем в ЕСПЧ по иску России

BFM.RUиещё 16
1 час назад

Василий Прозоров может дать показания по вопросам похищений, пыток, незаконного лишения свободы и внесудебных расправ со стороны украинских силовиков

Рассказать правду: Экс-офицер СБУ готов выступить по иску России в ЕСПЧ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров готов стать свидетелем в Европейском суде по правам человека по иску России против Украины. Агентству РИА Новости он заявил, что может дать свидетельские показания по вопросам похищений, пыток, незаконного лишения свободы и внесудебных расправ со стороны украинских силовиков.

«Я могу рассказать о незакрытии Украиной воздушного пространства над районом АТО», — заявил Прозоров, отметив, что может стать свидетелем при соблюдении некоторых требований безопасности. Россия подала первую в истории страны межгосударственную жалобу в ЕСПЧ 22 июля.

Иск касается событий, которые последовали за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года, в том числе ответственности властей Украины за незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми в Донбассе в ходе проведения так называемой «антитеррористической операции».

Украина подала в Европейский суд иск против России

Прозоров в 2014-2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, одно время был заместителем командира сектора «М» АТО. В 2019 году он выступил на пресс-конференции в Москве с разоблачением деятельности СБУ в Донбассе и признал, что с апреля 2014 года работал на российские спецслужбы. Василий Прозоров сообщил о тайных украинских тюрьмах на территории АТО, в которых пытали и убивали людей, рассказал об убийствах и разбоях со стороны украинских добровольческих отрядов.

В мире,Василий Прозоров,ЕСПЧ,СБУ,Россия,Украина,
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