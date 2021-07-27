Рассказать правду: Экс-офицер СБУ готов выступить по иску России в ЕСПЧ

Василий Прозоров может дать показания по вопросам похищений, пыток, незаконного лишения свободы и внесудебных расправ со стороны украинских силовиков
Бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров готов стать свидетелем в Европейском суде по правам человека по иску России против Украины. Агентству РИА Новости он заявил, что может дать свидетельские показания по вопросам похищений, пыток, незаконного лишения свободы и внесудебных расправ со стороны украинских силовиков.
«Я могу рассказать о незакрытии Украиной воздушного пространства над районом АТО», — заявил Прозоров, отметив, что может стать свидетелем при соблюдении некоторых требований безопасности. Россия подала первую в истории страны межгосударственную жалобу в ЕСПЧ 22 июля.
Иск касается событий, которые последовали за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года, в том числе ответственности властей Украины за незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми в Донбассе в ходе проведения так называемой «антитеррористической операции».
Прозоров в 2014-2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, одно время был заместителем командира сектора «М» АТО. В 2019 году он выступил на пресс-конференции в Москве с разоблачением деятельности СБУ в Донбассе и признал, что с апреля 2014 года работал на российские спецслужбы. Василий Прозоров сообщил о тайных украинских тюрьмах на территории АТО, в которых пытали и убивали людей, рассказал об убийствах и разбоях со стороны украинских добровольческих отрядов.