Жителям Нью-Йорка заплатят по $100 за вакцинацию

Власти Нью-Йорка начнут выплачивать по $100 жителям города, которые получат первую дозу вакцины от коронавируса. Стимулировать прививочную кампанию деньгами начнут уже в ближайшую пятницу, 30 июля. Такое решение приняли на фоне роста числа заражений — за две недели показатель увеличится почти вдвое — и чтобы выполнить целевой показатель по вакцинации.

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О нововведении мэр Нью-Йорка Билл де Блазио рассказал во время очередного брифинга, сообщил Bloomberg. За последние 7 дней в городе зарегистрировали 929 случаев заражения коронавирусом. Это почти вдвое больше, чем неделей ранее — тогда в Нью-Йорке выявили 489 заразившихся. Количество госпитализаций также увеличилось — с 59 до 108 случаев.

Помимо роста числа заражений и госпитализаций, в Нью-Йорке снижаются темпы вакцинации. К июню в городе хотели привить 5 млн из 8,5 млн жителей, однако этого показателя достичь не удалось. Сейчас там привиты 54% населения.

Ранее власти штатов Нью-Йорк и Калифорния решили ввести у себя обязательную вакцинацию чиновников, писал Reuters. Билл де Блазио утверждал, что сделать уколы до 13 сентября придётся свыше 300 000 сотрудников городских служб Нью-Йорка. В противном случае их обяжут еженедельно сдавать тесты на коронавирус. Аналогичные правила ввели в Калифорнии, где обязательная вакцинация затронет около 246 000 человек.