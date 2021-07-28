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Жителям Нью-Йорка заплатят по $100 за вакцинацию

Секрет Фирмыиещё 1
2 часа назад

Власти Нью-Йорка начнут выплачивать по $100 жителям города, которые получат первую дозу вакцины от коронавируса. Стимулировать прививочную кампанию деньгами начнут уже в ближайшую пятницу, 30 июля. Такое решение приняли на фоне роста числа заражений — за две недели показатель увеличится почти вдвое — и чтобы выполнить целевой показатель по вакцинации.

Жителям Нью-Йорка заплатят по $100 за вакцинацию
Фото: ReutersReuters

О нововведении мэр Нью-Йорка Билл де Блазио рассказал во время очередного брифинга, сообщил Bloomberg. За последние 7 дней в городе зарегистрировали 929 случаев заражения коронавирусом. Это почти вдвое больше, чем неделей ранее — тогда в Нью-Йорке выявили 489 заразившихся. Количество госпитализаций также увеличилось — с 59 до 108 случаев.

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Помимо роста числа заражений и госпитализаций, в Нью-Йорке снижаются темпы вакцинации. К июню в городе хотели привить 5 млн из 8,5 млн жителей, однако этого показателя достичь не удалось. Сейчас там привиты 54% населения.

Ранее власти штатов Нью-Йорк и Калифорния решили ввести у себя обязательную вакцинацию чиновников, писал Reuters. Билл де Блазио утверждал, что сделать уколы до 13 сентября придётся свыше 300 000 сотрудников городских служб Нью-Йорка. В противном случае их обяжут еженедельно сдавать тесты на коронавирус. Аналогичные правила ввели в Калифорнии, где обязательная вакцинация затронет около 246 000 человек.

В мае похожий денежный стимул придумали власти американского штата Огайо, которые решили разыграть $5 млн среди тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Губернатор тогда пообещал разделить приз на пять частей.

В мире,Коронавирус,Bloomberg,Reuters,Нью-Йорк,
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