Рекорды будут побиты: мир столкнется с аномальной жарой

В ближайшие десятилетия мир столкнется с более интенсивными периодами аномальной жары. Об этом свидетельствует исследование Высшей технической школы Цюриха.
«Главная мысль состоит в том, что в предстоящие десятилетия нам нужно подготовиться к более рекордным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие температурные рекорды», — отметил участник исследования, опубликованного в журнале Nature Climate Change, Эрик Фишер.
Рекордные периоды жары могут случаться от двух до семи раз чаще в 2021-2050-е годы, а в 2051-2080-е годы — от трех до 21 раза чаще. При этом планета теперь «прогревается» на 0,18 градусов за десятилетие — быстрее, чем в предшествующие 40 лет.
Ранее заместитель директора Института физики атмосферы им А.М. Обухова РАН Владимир Семенов сообщил, что через несколько десятилетий снег зимой в России станет аномалией. По его словам, из-за потепления в России постепенно меняется климат, понижается его континентальность. Также ученые предрекли аномальную жару до 50 градусов. В России из-за смены климата смерчи станут обычным явлением.