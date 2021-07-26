Рекорды будут побиты: мир столкнется с аномальной жарой

«Главная мысль состоит в том, что в предстоящие десятилетия нам нужно подготовиться к более рекордным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие температурные рекорды», — отметил участник исследования, опубликованного в журнале Nature Climate Change, Эрик Фишер .

Рекордные периоды жары могут случаться от двух до семи раз чаще в 2021-2050-е годы, а в 2051-2080-е годы — от трех до 21 раза чаще. При этом планета теперь «прогревается» на 0,18 градусов за десятилетие — быстрее, чем в предшествующие 40 лет.