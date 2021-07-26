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ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 400 тысяч новых случаев COVID-19

ИА Regnum
1 час назад

В мире за последние сутки зафиксировано 422 294 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 7644 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 26 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ: в мире за сутки выявлено 400 тысяч случаев COVID
Фото: ReutersReuters

Уточняется, что весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 194 080 019 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 4 162 304 случая смерти от заболевания.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю составляют США, Бразилия, Индонезия, Индия, Великобритания, Иран, Россия, Франция, Таиланд и Малайзия.

В мире,ВОЗ,
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