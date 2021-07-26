ВОЗ: в мире за сутки выявлено 400 тысяч случаев COVID

В мире за последние сутки зафиксировано 422 294 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 7644 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 26 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Уточняется, что весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 194 080 019 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 4 162 304 случая смерти от заболевания.