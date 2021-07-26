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Зеленский провёл перестановки в СБУ

RT на русскомиещё 1
1 час назад

Президент Украины Владимир Зеленский провёл ряд кадровых перестановок в Службе безопасности (СБУ) страны, говорится в сообщении офиса главы государства.

Зеленский провел перестановки в СБУ
Фото: ReutersReuters

В частности, Зеленский уволил первого замглавы спецслужбы, а также по совместительству руководителя Антитеррористического центра Руслана Баранецкого и первого замглавы СБУ — начальника Главуправления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Василия Малюка.

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Кроме того, проведён ещё ряд перестановок в ведомстве.

В офисе заявили, что главной целью является «обеспечение готовности СБУ к системной трансформации, которая бы отвечала сути реформы ведомства». Законопроект о реформе СБУ находится в Верховной раде, напомнили в пресс-службе.

Ранее послы стран «Большой семёрки» в Киеве призвали депутатов Рады принять проект о реформе Службы безопасности Украины. О необходимости одобрить законопроект заявили также представители ЕС, НАТО и США, назвав документ шагом Украины к западным стандартам. Зеленский также отмечал важность этой инициативы.

В мире,Владимир Зеленский,Верховная Рада,НАТО,СБУ,ЕС,Украина,
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