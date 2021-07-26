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Китай призвал Байдена не повторять ошибок Трампа

Lenta.ru
30 минут назад

Глава МИД Китая Ван И на встрече с первым замгоссекретаря США Уэнди Шерман призвал администрацию американского лидера Джо Байдена не повторять ошибок бывшего главы государства Дональда Трампа. Слова министра опубликованы на сайте ведомства.

Китай призвал Байдена не повторять ошибок Трампа
Фото: ReutersReuters

«Новое правительство США в целом продолжает ошибочную политику предыдущей администрации в отношении Китая, усиливая сдерживание и давление на Китай, мы решительно выступаем против этого», — сказал Ван И

Глава ведомства считает, что эти проблемы возникают из-за неправильного восприятия КНР со стороны Соединенных Штатов. По его словам, Китай продолжит идти по пути мирного развития, придерживаться взаимовыгодной стратегии открытости и никогда не пойдет «по проторенной дорожке, где сильная страна обязательно должна быть узурпатором».

23 июля стало известно, что Китай ввел санкции против бывшего министра торговли США Уилбура Росса и еще шестерых высокопоставленных американцев. Этот шаг стал ответом на включение в черный список Минфина США семерых китайских высших чиновников. Причиной таких мер со стороны Вашингтона стали аресты иностранных предпринимателей в Гонконге.

24 июля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что санкции КНР не остановят США. Американское правительство, по ее словам, готово продолжить политику ограничений против Пекина.

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